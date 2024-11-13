الثقافة تناقش استعدادات ملتقى السيرة الشعبية والموال بمحافظة قنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - تواصل وزارة الثقافة استعداداتها لتقديم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

والتقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، للتنسيق بشأن إقامة "ملتقى السيرة الشعبية والموال"، لإحياء الموروث الشعبي الذي تشتهر به المحافظة، وذلك بالتزامن مع افتتاح بعض المشروعات الكبرى.

كما شهد اللقاء نقاشات حول الخطط والبرامج الخاصة بالفعاليات الفنية والثقافية المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، بعدد من المواقع التابعة للمحافظة، بجانب بعض الأنشطة التي تتنوع ما بين المعارض والملتقيات الثقافية وعروض الفرق الفنية خلال العام، وجاء اللقاء بحضور محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أكتوبر الماضي، في إطار جولته الموسعة لتفقد المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد؛ ومناقشة عدد من المشروعات الثقافية التي من شأنها رفع الوعي وبناء الإنسان، وإلقاء الضوء على التراث الغني لمحافظة قنا التي تمتلك العديد من مقومات العمل الثقافي والحضاري.