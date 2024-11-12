نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون توجه رسالة تحفيز لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سيمون جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام".



منشور الفنانة سيمون عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

وكتبت الفنانة سيمون على صورتها عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام: "الأحلام أوامر لمن يثق بها".

منشور الفنانة سيمون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال الفنانة سيمون

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة سيمون في الدراما المصرية هو مسلسل بعنوان "صيد العقارب"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مميز.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول عالمة حشرات والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والتي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد مقتل أخيها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث المسلسل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل صيد العقارب

والجدير بالذكر إن مسلسل صيد العقارب من بطولة عدد كبير النجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سيمون، عفاف رشاد، أحمد ماهر، أحمد ماجد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.