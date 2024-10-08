انت الأن تتابع خبر هدى حسين تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الشارقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة هدى حسين عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي حظيت به خلال النسخة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي انطلقت فعالياته يوم السبت الماضي ويستمر حتى 12 أكتوبر.



وفي مقطع فيديو قصير شاركته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت هدى حسين لحظة تكريمها من قبل القائمين على المهرجان، حيث علقت قائلة: "سعيدة بمنحي جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2024".



تتضمن النسخة الحالية من المهرجان عرض أكثر من 90 فيلمًا تم اختيارها بعناية من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك زيمبابوي التي تشارك للمرة الأولى. ويستقطب المهرجان مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تمثل سلطنة عمان ومصر وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية وفلسطين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا.



كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء" ثلاثة أفلام تُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الفيلم الكويتي "عماكور" من إخراج أحمد الخضري، وفيلم "الأستاذ" من إخراج فرح نابلسي، وفيلم المغامرات "ديبلودوكس" للمخرج فويتيك واوززيك.



على جانب آخر، يستضيف سوق "أفلام المهرجان"، الذي يمثل منصة للمخرجين والمهتمين بصناعة السينما، سلسلة من اللقاءات التي تتيح لصناع الأفلام وأصحاب المواهب الناشئة عرض مشاريعهم وأفكارهم أمام خبراء الصناعة، إلى جانب تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية التي يشارك فيها عدد من المخرجين والفنانين.



يُذكر أن الفنانة هدى حسين كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مسلسلها "البيت الملعون"، الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث قدمت فيه شخصية "رزان" ضمن كوكبة من نجوم الخليج، بما في ذلك جاسم النبهان وخالد أمين وباسم مغنية. المسلسل من تأليف نجاة حسين وإخراج محمد جمعة .