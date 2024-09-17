انت الأن تتابع خبر بعد التصالح.. انقضاء دعوى اتهام نجل أحمد رزق بدهس سائق دليفري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنح أكتوبر مساء أمس الإثنين، بانقضاء الدعوى المتهم فيها نجل الفنان أحمد رزق بدهس سائق دليفري بدراجته النارية. وأوضحت المحكمة أن دعوى اتهام نجل الفنان المصري بدهس عامل دليفري داخل أحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي انقضت بالتصالح بين الطرفين.

تفاصيل دهس ابن أحمد رزق عامل ديلفري

في مايو الماضي، دهس نجل أحمد رزق عامل ديلفري داخل أحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ زايد، وفي يوليو توفي المصاب، تحديدا بعد مرور نحو 53 يومًا على الحادث.

وتحفظت أجهزة مديرية أمن الجيزة بعد الحادث مباشرة على نجل أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل الدليفري عندما صدمه بإسكوتر كان يقوده، لكن جهات التحقيق أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نجل الفنان أحمد رزق، ويدعى عمر (15 عاما - طالب)، كان يقود دراجة نارية بصحبة صديقه/ يدعى عمر محمد، وانحرف عن مساره، وسار عكس الاتجاه وتصادف سير دراجة نارية يستقلها عامل دليفري يدعى علاء عماد (20 عاما)، ما أسفر عن حادث تصادم.

التقرير الطبي الخاص بعامل الدليفري

أكد التقرير الطبي أن وفاة عامل الدليفري جاءت بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، مما جعله يدخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها طيلة فترة وجوده داخل مستشفى الشيخ زايد.

الاتهامات الموجهة لنجل أحمد رزق من النيابة

أحالت جهات التحقيق قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدراجته النارية، إثر اصطدامه بدراجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد.

وأمرت جهات التحقيق الجيزة باستدعاء نجل الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، عقب وفاة العامل متأثرا بإصابته.

تصالح الفنان أحمد رزق مع أهل المتوفى