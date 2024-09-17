في هذا الموعد ..طرح الموسم الثاني من "البحث عن علا"

القاهرة - محمد ابراهيم -



روج أبطال البحث عن علا لموعد طرح الموسم الثاني من "البحث عن علا "، ومن المتوقع أن تقوم منصة نتفليكس بعرضه يوم 26 سبتمبر الجاري .

تفاصيل الجزء الثاني من البحث عن علا

يتعمق الجزء الثاني بشكل أكبر حول حياة علا عبد الصبور لفهم تعقيدات الحياة ومحاولة لإنقاذ عملها ، وتعكس كل انتكاسه نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم"، لمنح الحب فرصة أخرى.

فريق عمل البحث عن علا 2



يشارك في هذا الموسم عدد من النجوم منهم ، هند صبري ، طارق الأبياري ، ظافر العابدين ، وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى، محمود الليثي ، وآيسل رمزي وعمر شريف، ياسمينا العبد ،من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.



عودة حازم شقيق علا بعد اختفاءه الجزء الأول

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" ظهور الفنان طارق الأبياري الذي يجسد شخصية حازم شقيق علا ويعود الثنائي مرة أخري بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا سويًا في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل ما يقرب من 14 سنة.

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن آخر أعمال هند صبري هو مفترق طرق حيث حققت به نجاح كبير ،ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم وهم اياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.. مفترق طرق من إنتاج Mbc groub، وتدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.