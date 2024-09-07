نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطن مكشوف.. نسرين طافش تخطف الانظار من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة نسرين خطف الانظار لها، بعدما شاركت عبر صفحتها الشخصية، صورها من احدث ظهور لها من مدينة كان الفرنسية.

احدث ظهور لـ نسرين طافش

اختارت نسرين طافش فستانا من قطعتين مكشوف البطن بنقوشات زهور الجريس، نسقت حقيبة باللون الوردي، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان وردية هادئة.

احدث اعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية، كان من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ولكن تم تأجيله ليعرض خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل "دون مقابل"

مسلسل «دون مقابل»، يتكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية،يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويظهر خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

اخر أعمال نسرين طافش

وكان اخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.

ابطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.