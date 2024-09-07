نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته... تعرف على أبرز المعلومات عن الفنان التشكيلي حلمي التوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي حلمي التوني عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين،

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لحلمي التوني،عن خبر وفاته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله الأستاذ حلمي التوني وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود".



تعليقات الجمهور على منشور حلمي التوني



وفور من مشاركة المنشور جاءت التعليقات كالآتي: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.



معلومات عن الفنان التشكيلي حلمي التوني



حلمي التوني فنان تشكيلى، وُلد بمحافظة بنى سويف عام 1934م، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958م، وعمل بدار الهلال مشرفًا على المجلات، ورسام جرافيك، ورأس تحرير مجلة وجهات نظر الشهرية، وأقام التونى العديد من المعارض الخاصة، من بينها معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك، ومعرضًا بالمركز القومي للفنون التشكيلية، ومعرضًا بعنوان "لعب البنات وآلهة الإصلاح وآخر بعنوان الحيوان.