نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل “إقامة جبرية”عبر منصة watch it في أواخر العام الجاري، وهو مكون من 10 حلقات.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

ما هي آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد ؟



يذكر أن هنا الزاهد قدمت آخر أعمالها الدرامية وهي مسلسل "سيب وأنا أسيب"، والذي يتناول قصة كوميدية رومانسية. شارك في البطولة إلى جانبها الفنانين أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، وساندي علي. وظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار كضيوف شرف في العمل. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.