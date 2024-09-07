نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ميريام فارس تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت مجموعة من الصور برفقة زوجها وأطفالها من الاحتفال بعيد زواجها العاشر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا:" وبعد 10 سنوات".

منشور ميريام فارس



آخر أعمال ميريام فارس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميريام فارس هو أغنية "أنا مش أنانية"، التي حققت نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد استمرار نجاحها وتألقها في عالم الفن.

ومن آخر أعمالها الفنية أيضًا، هو طرح ميريام فارس، الفترة الماضية أحدث أغانيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعنوان "تزلزلها"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان يوسف الهماني، وتوزيع موسيقى حسام الدين، وميكس ماستر طيف عادل، كانت في شكل الفيديو كليب،