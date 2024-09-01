نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي ومحمد العدل أول الحاضرين لعزاء عاطف بشاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل عزاء السيناريست الراحل عاطف بشاي، المُقام في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وتوافدت عائلة السيناريست الراحل لاستقابل المُعزين، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض، من خلال تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة بدأت بإصابته بنزيف في المخ، مما جعلته يقيم بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، ثم تلته مشكلات صحية متعددة أدت في النهاية إلى وفاته.

وحرص عدد من نجوم الفن والمجتمع على الحضور لـ كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة وتقديم واجب العزاء ومساندة أهل الراحل السيناريست عاطف بشاي، وكان على رأسهم الإعلامي عمرو الليثي والمنتج محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي.

وكانت قد أعلنت أسرة الراحل ان من المقرر أن تُشيع جنازته يوم الأحد في كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يقام العزاء في نفس اليوم في الساعة السابعة مساءً، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.

وأعلن المؤلف عبد الرحيم كمال خبر وفاة السيناريست عاطف بشاي بعد صراع مع المرض، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: “وداعًا السيناريست عاطف بشاي”.



آخر أعمال السيناريست عاطف بشاي

قدم عاطف بشاي عددًا كبيرًا من أعماله المهمة في السينما والدراما، وكان آخرها مسلسل تاجر السعادة، مع الفنان الراحل خالد صالح، ومسلسل عمارة يعقوبيان، مسلسل السندريلا.