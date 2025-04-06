الكويت تشارك فى أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 01:27 مساءً - انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة الكويت لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية إن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسا في كافة مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة.

وأضافت أبو غزالة إن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات الهامة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة واللتين سيتم عقدهما بالعراق في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي مع الأخذ في الاعتبار التطورات والأولويات وفي مقدمتها استقرار واستتباب الأمن والسلام في المنطقة حتى تستكمل مسيرة التنمية بالشكل والمحتوى المطلوبين وتنتج ثمارها لتنعكس إيجابا على الانسان العربي بمختلف فئاته.

وأوضحت أنه يأتي في مقدمة الموضوعات مسألة الأمن الغذائي والطاقة الشمسية فضلا عن إيواء الاسر النازحة نتيجة الممارسات اللاانسانية للقوة القائمة بالاحتلال وتأتي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتطوير الصحة المدرسية والجامعية فضلا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.

وأكدت أبو غزالة أن بلورة الموقف العربي بالتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يعد أولوية في ملف القمة بما يدعم الموقف العربي ويضع أولويات الانسان العربي الاجتماعية أمام هذه القمة العالمية النوعية المرتقبة .

من جانبه قال ممثل البحرين (رئيس الاجتماع) نواف السادة في كلمته إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي بهدف الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية ال 34 وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمقرر انعقادهما بشكل متزامن لأول مرة وذلك باستضافة كريمة من جمهورية العراق في شهر مايو القادم.