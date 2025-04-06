لبنان.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة الناقورة في صور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 01:27 مساءً - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارةً على طريق بلدة الناقورة التابعة لقضاء صور.

وحسب الإعلام اللبناني، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مدفعية ومضيئة في اتجاه بلدة حولا من جهة بلدة الغجر، كما أطلقت قوات الاحتلال عددًا من القذائف الضوئية في الأجواء المقابلة للبلدة.

وأفاد مراسل القاهرة الاخبارية من لبنان بسقوط عدد من المصابين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية.

في السياق، تقدمت جرافة إسرائيلية، مدعومة بدبابة ميركافا، إلى منطقة بركة النقار جنوبي بلدة شبعا، حيث نفذت عملية تجريف ورفع سواتر ترابية في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية بأنّ طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين في جنوب لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.

تأتي هذه الخروقات في ظل التصعيد المستمر على طول الحدود الجنوبية، ما يزيد من المخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.