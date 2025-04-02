ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 50.423 والإصابات إلى 114.638

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 02:29 مساءً - ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.423 شهيدًا، والإصابات لـ114.638، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بينهم 1.066 شهيدًا، و2.597 مصابًا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع، بعد وقف اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن 24 شهيدًا، و55 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.