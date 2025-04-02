شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عيادة للأونروا شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.

واستشهد فلسطينيان اثنان، وجرح آخرون، بقصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة ضرغام في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراضي زراعية في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبًا.

كما استشهد فلسطينيان آخران، أحدهما إثر إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية النار عليه في منطقة مصبح، وآخر في خربة العدس شمال رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني في محافظة خان يونس من انتشال جثامين 12 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء من أسفل ركام منزل عائلة عبدالباري الذي استهدفه الاحتلال.

وطال القصف منازل أخرى لعائلتي القاعود وأبو طالب، في محيط كراج رفح جنوب قطاع غزة.