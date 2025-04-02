وزير الدفاع الإسرائيلي: نسعى لضم مساحات واسعة من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، أن ما وصفه بعملية السيف والقوة في قطاع غزة تتوسع بزعم تطهير المنطقة من المقاتلين الفلسطينيين والبنية التحتية الخاصة بهم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أكد كاتس أنه خلال العملية الحالية سيتم الاستيلاء على مناطق واسعة وضمها إلى ما وصفه بالمناطق الأمنية لدولة إسرائيل.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي دعوة لسكان قطاع غزة بالخروج من أماكن القتال والمساعدة في إعادة جميع المختطفين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي للمدينة في قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ الاحتلال غارات مماثلة استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومنطقة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، في قصف مدفعي وجوي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي الوقت ذاته، قصفت قوات الاحتلال منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,399 شهيدًا، والإصابات إلى 114,583، منذ 7 أكتوبر 2023.