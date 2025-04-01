إغلاق مخابز غزة بسبب نفاذ الدقيق وغاز الطهي والوقود

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت جمعية أصحاب المخابز بقطاع غزة إغلاق ما بقي من مخابز عاملة نتيجة نفاد المخزون من الدقيق وغاز الطهي والوقود.

وعسكريا، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر إخلاء للمواطنين في مناطق جديدة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد وقت قصير من إنذار مشابه شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المتحدث باسم قوات الاحتلال نشر بيانا عسكريا أنذر من خلاله المواطنين في مدينة رفح بضرورة إخلاء أماكنهم، وتحديدا (بلديات النصر، والشوكة، والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية، وأحياء السلام، المنارة، وقيزان النجار).