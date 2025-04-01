مشروع ”مسام” ينتزع 607 ألغام في اليمن خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 05:26 مساءً - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2025 من انتزاع 607 ألغام في مختلف مناطق اليمن.

وكان من بين تلك الألغام المنتزعة 21 لغما مضادا للأفراد، و20 لغما مضادا للدبابات، و561 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.

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ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 561 ذخيرة غير منفجرة و3 ألغام مضادة للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع 13 لغما مضادا للأفراد بمديرية حريب، و17 لغما مضادا للدبابات و4 عبوات ناسفة بمديرية مأرب، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المظفر بمحافظة تعز .

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مارس 2.765 لغما، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 486 ألفا و108 ألغام بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.