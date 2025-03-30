رويترز: قائد الدعم السريع يقر بأن قواته غادرت الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 01:28 مساءً - أقرَّ قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، بأن قواته غادرت الخرطوم الأسبوع الماضي مع تعزيز الجيش مكاسبه في العاصمة، لكنَّه قال إنَّ الحرب لم تنتهِ بعد.

وجاء ذلك في أول تصريح له منذ إعلان هزيمة ميليشيا الدعم السريع، وطردها من معظم أنحاء العاصمة على يد الجيش السوداني، بعد حرب مدمرة استمرت لنحو عامين.

وبحسب "رويترز"، تعهد دقلو، المعروف أيضًا باسم "حميدتي"، في رسالة صوتية نُشِرت على تليجرام، بأن تعود قواته إلى العاصمة الخرطوم أقوى من ذي قبل.

وأعلن الجيش السودانى سيطرته الكاملة على العاصمة الخرطوم، بعد أسبوع من استعادته القصر الرئاسى من ميليشيا الدعم السريع فى هجوم واسع، كما فرض الجيش سيطرته على معظم مبانى الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله: "تمكنت قواتنا من تطهير آخر جيوب لميليشيا الدعم السريع بمحلية الخرطوم"، فى إشارة إلى ميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو التى تخوض حربًا مع القوات السودانية منذ أبريل 2023.

وأشار البيان إلى أنَّ ميليشيا الدعم السريع تروِّج إلى شائعة انسحابها من الخرطوم نتيجة لاتفاق مع الحكومة السودانية، نافيًا ذلك.

وأضاف: "هذه الشائعة يفضحها هروبهم المخزي أمام قواتنا الظافرة وتركهم قتلاهم ومعداتهم في ميادين القتال بمختلف المواقع".