النائب العام بالكويت يأمر بحظر النشر فى قضية التلاعب بالسحوبات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:31 مساءً - أصدر النائب العام بالكويت أمرًا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بقضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق "يا هلا"، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر، على أن تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها. وفق بيان صادر عن النيابة العامة نشرته "القبس" الكويتية.

وأشارت النيابة العامة فى بيانها إلى التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 947 لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم 550 لسنة 2025 جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد؛ وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة؛ فإنه وإعمالا لنص المادة 75 فقرة 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012 فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.