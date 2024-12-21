العراق يؤكد ضرورة مساعدة الشعب السورى دون تجاوز على سيادة أراضيه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، ضرورة تضافر الجهود ومساعدة الشعب السوري على إدارة شئون بلاده بدون أى تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضى السورية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تقييم الأوضاع فى سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني ، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخصوصا في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.



وأشاد السوداني بالدور الإيطالى الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيرا إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.