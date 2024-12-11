أسعار الذهب تواصل صعودها
ارتفعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الأربعاء وسط توقعات الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل.
وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.47% إلى 2731.10 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الفورية عند مستوى 2691.66 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته وكالة "بلومبرغ".
ويوم أمس صعدت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها منذ نهاية جلسة 22 نوفمبر الماضي، وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.2% إلى 2718.40 دولار للأونصة.
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