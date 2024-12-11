نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية tsh في المقال التالي

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الغدة الدرقية



تعد الغدة الدرقية من الغدد الصغيرة لكنها تلعب دوراً حيوياً في تنظيم الأنشطة المختلفة داخل الجسم،تصنف ضمن الغدد الصماء، وتتمتع بشكل يشبه الفراشة، حيث تقع في مقدمة العنق،من خلال إفراز مجموعة من الهرمونات، تعمل هذه الغدة على تنظيم العديد من الوظائف الحيوية، مما يبرز أهميتها في الحفاظ على صحة الجسم.

هرمون TSH



هرمون TSH (الهرمون المحفز للغدة الدرقية) هو هرمون تنتجه الغدة النخامية، إذ يُعتبر وظيفة الأساسي هو تحفيز الغدة الدرقية لإنتاج هرموني T3 و T4،يتراوح المعدل الطبيعي لإفراز هرمون TSH بين 0.4 إلى 4.0 وحدة مليلتر، وأي انحراف عن هذه المستويات يستدعي تقييمًا طبيًا دقيقًا.

أعراض ارتفاع هرمون TSH



يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى هرمون TSH إلى حالة تعرف بقصور الغدة الدرقية، والتي تحمل مجموعة من الأعراض المميزة،وفيما يلي أبرز هذه الأعراض

زيادة الوزن ينجم ذلك عن بطء عمليات الأيض نتيجة كسل الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن دون تغيير العادات الغذائية أو الأنشطة البدنية. الشعور بالتعب والإعياء المستمر يعود ذلك إلى عدم قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الكميات الكافية من الهرمونات، مما يجعل الشخص يشعر بالتعب الدائم والحاجة المتكررة للنوم. الشعور بالبرودة يعاني المصابون من شعور مستمر بالبرودة، خاصة في الأطراف، حتى في الأوقات الدافئة، نتيجة بطء عمليات الأيض. تساقط الشعر قد يلاحظ المصاب فقدانًا ملحوظًا للشعر بسبب عدم قدرة فروة الرأس على إنتاج بصيلات جديدة لتعويض المفقود. آلام المفاصل والعضلات يشعر المرضى بآلام عامة في المفاصل والعضلات نتيجة زيادة عمليات الهدم داخل الخلايا دون تعويض مناسب. ضعف الأظافر وجفاف الجلد يعود ذلك إلى ضعف تجديد الخلايا، مما يؤدي إلى تشقق الأظافر وجفاف الجلد. تباطؤ ضربات القلب قد يعاني البعض من انخفاض في معدل ضربات القلب، مما يؤثر على الدورة الدموية وقد يرافقه دوار وصعوبة في التنفس. حدوث نزيف قد تؤثر الاضطرابات في الغدة الدرقية على الدورة الشهرية، مسببةً نزيفًا غير طبيعي عند النساء. اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن يعاني المصاب من الإمساك وضعف الهضم، مما يتسبب باضطرابات في المعدة والقولون. الشعور بالاكتئاب تؤثر مشاكل الغدة الدرقية سلبًا على الحالة النفسية للمريض، مما قد يؤدي إلى الميل للعزلة وتقلبات المزاج.

تضخم الغدة الدرقية



يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات TSH أيضًا إلى تضخم الغدة الدرقية، والذي يكون ملحوظًا عند لمس منطقة العنق.

هرمونات الغدة الدرقية ووظائفها



تقوم الغدة الدرقية بإفراز مجموعة من الهرمونات الأساسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وظائف متنوعة في الجسم،تتضمن هذه الهرمونات

1،ثلاثي يود الثيرونين (T3)



وظيفته يُعتبر T3 من الهرمونات القوية التي تؤثر بشكل مباشر على معدل الأيض، حيث يُساعد في تنظيم العملية الهضمية ويساهم في الوزن عبر تأثيره على الأيض.

تأثيراته يمكن أن تسهم زيادة مستويات T3 في فقدان الوزن، بينما تؤدي مستوياتها المنخفضة إلى زيادة الوزن.

2،هرمون الثيروكسين (T4)



وظيفته يُعرف أيضًا باسم T4، وهو الهرمون الرئيسي الذي تفرزه الغدة الدرقية، يسهم في تنظيم نبضات القلب ويوجه إشارات إلى الدماغ.

تأثيراته يساعد الثيروكسين في الحفاظ على مستويات الطاقة وتنظيم عمليات الجسم الحيوية، بما في ذلك نمو العظام.

3،هرمون الكالسيتونين



وظيفته يعمل هرمون الكالسيتونين على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، من خلال تقليل امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وزيادة امتصاصه في العظام.

تأثيراته يسهم هذا الهرمون في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية



توجد فئات معينة تعتبر أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، مثل

الأشخاص المصابون بفقر الدم الخبيث الناجم عن نقص فيتامين ب12. المصابون بقصور الغدة الكظرية تؤثر هذه الحالة على مستوى الهرمونات في الجسم. مرضى السكري من النوع الأول يواجه هؤلاء المرضى اختلالات في جهاز المناعة مما يرفع من احتمالية الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.

أسباب الإصابة بارتفاع هرمون الغدة الدرقية (TSH)



تتعدد الأسباب المحتملة لارتفاع هرمون TSH، ومنها

داء غريفز وهو اضطراب يؤثر على جهاز المناعة، مما يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية. تناول كميات كبيرة من اليود يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. ظهور العقيدات قد تتطور زوائد غير طبيعية في الغدة الدرقية، مما يتسبب في فرط نشاطها. التهاب الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب في اختلال مستويات الهرمونات.

هل الإصابة بالغدة الدرقية معدية



لا، أمراض الغدة الدرقية ليست معدية،على الرغم من ذلك، قد توجد عوامل وراثية تزيد من احتمالية الإصابة بها داخل بعض العائلات، مثل وجود آليات وراثية أو تناول أطعمة مشابهة.

علاج أعراض ارتفاع هرمون الغدة الدرقية (TSH)



تتحدد طرق علاج ارتفاع مستويات هرمون TSH حسب حدة الحالة