نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو افضل دكتور اسنان في الفروانية 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في محادثتنا حول أفضل أطباء الأسنان في الفروانية بالكويت، نلاحظ أن هذه المنطقة تحتوي على مجموعة من الأطباء المتخصصين في معالجة وتقويم الأسنان واللثة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين، بما في ذلك المشاهير الذين يسعون لنيل ابتسامة جذابة. سنستعرض في هذا المقال أبرز أطباء الأسنان في الفروانية وأفضل العيادات المتخصصة، مما يقدم معلومات قيمة للباحثين عن رعاية أسنان متميزة.

محتويات

أبرز أطباء الأسنان في الفروانية

أبرز أطباء الأسنان في الفروانية

تتميز محافظة الفروانية بوجود مجموعة من أطباء الأسنان ذوي الكفاءة العالية، الذين ساهموا بشكل كبير في تحسين صحة الفم والأسنان للعديد من المرضى. من بين هؤلاء الأطباء، هناك دكتور إبراهيم عيسى الذي يعتبر من أبرز الأسماء في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المحترفين الذين يمكنكم التعرف عليهم خلال المقال.

الدكتور إبراهيم عيسى

الدكتور إبراهيم عيسى

يعتبر الدكتور إبراهيم عيسى من أفضل أطباء الأسنان في الفروانية ويمتلك خبرة كبيرة في معالجة مشاكل الأسنان وتقديم خدمات تقويمية متميزة. يعمل في عيادة تيث تايم، ويمكن حجز المواعيد معه عبر

العنوان الفروانية، شارع المطار، مبنى 13، دور 2.

أوقات العمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، ويوم الخميس حتى الساعة 5 مساءً.

رقم الهاتف 24733733.

حساب إنستقرام يمكن زيارة حساب عيادة تيث تايم.

موقع جوجل ماب الاطلاع على الموقع عبر الخريطة.

الدكتور عبد الرحمن يحيى

الدكتور عبد الرحمن يحيى

يعد الدكتور عبد الرحمن يحيى أحد الأطباء المتخصصين في إجراء العمليات الجراحية لقلع ضرس العقل، ويعمل أيضاً في مركز تيث تايم. للتواصل معه، يمكن الوصول عبر

العنوان الفروانية، شارع المطار، مبنى 13، دور 2.

أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً يومياً، ويوم الخميس حتى الساعة 5 مساءً.

رقم الهاتف 24733733.

أطباء مميزون في معالجة الأسنان

أطباء مميزون في معالجة الأسنان

هناك أيضاً مجموعة من الأطباء البارزين في الفروانية مثل الدكتور محمد أبو العيش، الذي يعمل في مركز تيجان الدولي، والدكتور مانبريت سينغ المتخصص في تقويم الأسنان داخل نفس المركز، والدكتور عبد القادر فلو الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال زراعة الأسنان في عيادة الميدان.

الدكتورة جيفانا ساجير

الدكتورة جيفانا ساجير

تتمتع الدكتورة جيفانا ساجير بخبرة كبيرة في تقويم الأسنان، حيث تعمل في مركز ستارز التخصصي. يمكن حجز المواعيد عبر

العنوان الفروانية، قطعة 5، شارع فهد دويلة، مبنى 49، مجمع هلا.

رقم الهاتف 66806655 أو 22200499.

أوقات العمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.

الدكتور نواف النومس

الدكتور نواف النومس

يعد الدكتور نواف النومس من المتخصصين في زراعة الأسنان وعلاج اللثة ويعمل أيضاً في عيادة تيث تايم. لحجز المواعيد، يمكن التواصل عبر

العنوان الفروانية، شارع المطار، مبنى 13، دور 2.

أوقات العمل من السبت إلى الأربعاء من 9 صباحاً إلى 9 مساءً، والخميس حتى الساعة 5 مساءً.

رقم الهاتف 24733733.

عيادات رائدة في الفروانية

عيادات رائدة في الفروانية

بالإضافة إلى الأطباء، هناك عيادات متعددة مثل مركز الحكمة التخصصي وعيادة الميدان التي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات طب الأسنان، مما يسهل على المرضى اختيار الأنسب لهم.

مقالات مقترحة

مقالات مقترحة

نقترح عليكم قراءة مجموعة من المقالات حول موضوعات متعلقة بالأسنان ورعايتها.

في نهاية الأمر، قدمنا لكم لمحة شاملة عن أفضل أطباء الأسنان في الفروانية، مما يسهل عليكم العثور على المتخصص المناسب لحاجاتكم الصحية.

أسئلة شائعة