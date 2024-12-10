نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأماكن الخلابة في مدينة دهب السياحية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



تقع مدينة دهب على ساحل البحر الأحمر في مصر، وتُعدّ وجهة سياحية فريدة من نوعها تقدم تجربة مميزة، تختلف كثيرًا عن الصورة التقليدية للأهرامات القديمة أو زحام شوارع القاهرة،تبتعد دهب حوالي 95 كيلومترًا شمال مدينة شرم الشيخ الشهيرة، وكانت في السابق قرية بدوية صغيرة تعتمد على الصيد،ومع مرور الزمن، تحولت المدينة إلى وجهة شاطئية مميزة تجذب السياح وعشاق الغوص، حيث تُعتبر واحدة من أفضل وجهات الغوص في إفريقيا،وعلى الرغم من أن الغوص يُعتبر إحدى الأنشطة الرئيسية التي جعلت من دهب مكانًا مشهورًا، إلا أن المدينة توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية الأخرى المستوحاة من جمال صحراء سيناء القريبة،

1،الثقب الأزرق



يُعتبر الثقب الأزرق من أكثر مواقع الغوص شهرة في دهب، ويمثل تحديًا مثيرًا لعشاق الغوص،يتميز بعمقه الذي يتجاوز 100 متر (330 قدم)، ويُعتبر وجهة مفضلة للغواصين المحترفين وعشاق الغوص الحر،ورغم جاذبيته وسحر أعماقه، يُعتبر الثقب الأزرق أيضًا من أخطر مواقع الغوص على مستوى العالم، حيث فقد العديد من الغواصين حياتهم هنا،يُعتبر نفق “القوس”، الذي يمتد على مسافة 26 مترًا ويربط بين الثقب الأزرق والمحيط المفتوح، من بين أكثر التحديات المطلوبة من قبل الغواصين،لذا يُنصح الغواصون بالتركيز على المياه الضحلة لتجربة غوص آمنة،

2،محمية رأس أبو جلوم



تقع محمية رأس أبو جلوم شمال الثقب الأزرق، وتُعدّ من أجمل المواقع الطبيعية في دهب،تتميز بشواطئها الخلابة حيث يلتقي جبال الجرانيت بخليج العقبة، مما يخلق مناظر ساحرة بالألوان الصفراء والزرقاء،ويستطيع الزوار الاستمتاع بأنشطة متعددة مثل رياضة المشي لمسافات طويلة، وركوب القوارب، ورحلات سفاري الجمال، حيث تحوي المحمية مجموعة متنوعة من النباتات الصحراوية النادرة والحيوانات مثل الضبع المخطط والثعلب الأحمر،

3،دير سانت كاترين



يمثّل دير سانت كاترين وجهة مثالية لأولئك الراغبين في تجربة روحية عميقة،يقع الدير عند سفح جبل سيناء ويُعتبر أحد أقدم الأديرة العاملة في العالم،يمتلك الدير مكانة دينية بارزة، حيث يعتقد أنه المكان الذي سمع فيه موسى الله يتحدث من الشجرة المباركة،ويحتوي الدير على مجموعة قيمة من الأيقونات الدينية والمخطوطات التي تُعتبر من بين الأثمن عالميًا، مما يوفر للزوار فرصة لاكتشاف تاريخ عريق وديني مهم،

4،جبل سيناء



يُعدّ تسلق جبل سيناء من الأنشطة المثيرة المتاحة في دهب، حيث يبلغ ارتفاعه 2285 مترًا (7497 قدمًا)،غالبًا ما يبدأ التسلق ليلاً، مما يتيح للمتسلقين الوصول إلى القمة في الصباح لمشاهدة شروق الشمس،هذه الرحلة ليست مجرد تحدي جسدي، بل تجربة روحية تُعلِّق فيها الحجاج من الديانات السماوية الثلاث،المناظر من القمة على جبال سيناء وخليج العقبة تكسبها طابعًا يُصعب نسيانه،

5،محمية نبق



تُعتبر محمية نبق واحدة من أهم المواقع للغوص في البحر الأحمر، حيث يُمكن للزوار استكشاف شعابها المرجانية الرائعة والأنواع البحرية المتنوعة،تمثل هذه المحمية مكانًا مثاليًا للغطس، والسباحة، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة،

6،جزيرة كورال



تُعرف جزيرة كورال أيضًا بجزيرة القرد، وتُعتبر وجهة مثالية للغوص والسباحة،تتميز بشعابها المرجانية الجميلة والأسماك الملونة، وتُمكن الزوار من الوصول إليها عبر القوارب الزجاجية التي توفر رؤية مباشرة للحياة البحرية دون الحاجة للغطس،

7،جزيرة لاجونا



تقع جزيرة لاجونا قبالة ساحل دهب وتُعتبر مكانًا مميزًا للسباحة والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية،تتميز برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية الصافية، مما يجعلها وجهة رائعة للاسترخاء،

8،منطقة المسبط



تُعد منطقة المسبط واحدة من أفضل الوجهات لمحبي الغوص، حيث تقدم أعماقًا ساحرة تتيح فرصة ممتازة لاستكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة،يمكن للغواصين من مختلف المستويات الاستمتاع بتجربة غوص آمنة وممتعة في هذه المنطقة،

9،شاطئ غونيز



يُعتبر شاطئ غونيز مكانًا هادئًا وجميلًا للاستمتاع بأشعة الشمس والرمال الناعمة،كما يوفر فرصة متميزة لممارسة الأنشطة المائية مثل الغطس وركوب الأمواج، مما يجعله وجهة مثالية للزوار الذين يسعون للاسترخاء والترفيه،

10،شاطئ الأصيلة



يمتاز شاطئ الأصيلة برماله الناعمة ومياهه الفيروزية، ويُعتبر مكانًا رائعًا للاسترخاء وممارسة الأنشطة المائية،يمكن للزوار الاستمتاع بمشهد البحر والاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة،

11،رأس أبو غالبة



تُعتبر منطقة رأس أبو غالبة من المواقع المميزة للغوص، حيث يُمكن للغواصين استكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية في مياهها النقية،تُعد هذه المنطقة من بين أكثر المواقع شهرة بين الغواصين في دهب،

الأنشطة السياحية في مدينة دهب



1،تعلم الغوص



إذا لم تتاح لك فرصة تجربة الغوص من قبل، فإن دهب توفر لك البيئة المثالية لبدء هذه المغامرة،تحتضن المدينة أكثر من 40 مركزًا للغوص يمكن للزوار الاختيار من بينها،تُعتبر الظروف الشفافة والمياه الدافئة مثالية للمبتدئين،كما أن دهب تُعتبر من بين أرخص الأماكن للحصول على شهادة الغوص عالميًا،

2،اكتشافات بحرية



تقدم مراكز الغوص في دهب رحلات يومية لاستكشاف حطام السفن الشهيرة، مثل “إس إس ثيستليجورم”، التي تُعتبر واحدة من أكثر حطام السفن شهرة في العالم،هذه السفينة، التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، محملة بإمدادات عسكرية، وتعد اليوم من أجمل مواقع الغوص في البحر الأحمر،

3،ركوب الأمواج



تُعدّ دهب ملاذًا لمحبي رياضة ركوب الأمواج، حيث تهب الرياح بمعدل 300 يوم سنويًا مما يوفر ظروفًا مثالية،تحتوي المدينة على بحيرتين محميتين، مما يوفر بيئة آمنة للمبتدئين، في حين يُمكن للمتزلجين المحترفين الاستمتاع بالأمواج العالية في المناطق المفتوحة،

4،سفاري الجمال



يمكن لزوار دهب الانضمام إلى رحلات سفاري الجمال، التي تأخذهم عبر الصحراء لاستكشاف المعالم الطبيعية الخلابة،تُعدّ رحلة غروب الشمس إلى البحيرة الزرقاء من بين التجارب التي لا تُنسى، بالإضافة إلى زيارة الواحات ومناظر سيناء الصحراوية،

5،ركوب الخيل



للمهتمين بتجربة جديدة، تقدم دهب أيضًا رحلات سفاري بالخيل،يستطيع الزوار ركوب الخيل على طول الشاطئ أو عبر الوديان الصحراوية، مما يمنحهم فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة،

الروحانية في دهب



تُعتبر دهب مكانًا مثاليًا للروحانية والتأمل، حيث تقدم العديد من الفنادق دروسًا في اليوغا والتأمل،يمكن للزوار الانضمام إلى معتكفات يوغا في الأماكن الصحراوية النائية، مما يوفر لهم تجربة روحية وجسدية غنية في أجواء هادئة وساحرة،