أهم فوائد ورق القرع الأخضر وكيفية استخدامه

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هند السوليه - الرياض - محتويات

أهم فوائد القرع الأخضر



يُعتبر القرع الأخضر من المصادر الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، مما يجعله خيارًا شائعًا بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خصائصه المتنوعة،يحتوي القرع الأخضر على مزيج متنوع من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين أ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعادن الهامة مثل الحديد والمغنيسيوم والفسفور والكالسيوم،تلعب هذه المعادن دورًا أساسيًا في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يساهم القرع الأخضر في ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف والشعور بالعطش،ويُستخدم أيضًا كمدر للبول للأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل، كما يساعد في التخلص من الديدان،فضلاً عن ذلك، يُعتبر القرع الأخضر من العناصر الفعالة في حماية الجهاز الهضمي، ويُعتبر مضادًا للاكتئاب بفضل تأثيره الإيجابي على هرمونات السعادة،لذا، يُنصح بتناول القرع الأخضر للأطفال نظرًا لفوائده المتعددة، بما في ذلك تعزيز صحة العظام والوقاية من تقوس الساقين.

فوائد القرع الأخضر للتنحيف



يسهم القرع الأخضر في تنحيف الجسم نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية بشكل ملحوظ؛ حيث يحتوي 100 جرام من القرع الأخضر على 18 سعرة حرارية فقط،بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم، مما يجعله خيارًا صحيًا يمكن الاعتماد عليه أثناء اتباع نظام غذائي متوازن،كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تساهم في خسارة الوزن من خلال دعم عملية حرق الدهون.

فوائد القرع الأخضر للتخلص من الأورام السرطانية الخبيثة



يُعتبر القرع الأخضر من الأطعمة الفعالة في مكافحة السرطان والتخلص منه،فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا بفاعلية في منع حركة الخلايا السرطانية إلى الدم وانتقالها بين أجزاء الجسم،وبفضل هذه الخصائص، يعتبر القرع الأخضر من العناصر الأساسية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض السرطانية.

طريقة طبخ القرع الأخضر مع الدجاج



يمكن دمج القرع الأخضر في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك وصفة الدجاج،وفيما يلي خطوات تحضير هذه الوجبة

المقادير



2 ثمرة طماطم كبيرة

4 ثمرات من القرع الأخضر

ثمرة بصل كبيرة

صلصة الطماطم

1/4 كيلو من الدجاج

الملح، البهارات، والفلفل الأسود حسب الرغبة

طريقة التحضير



تحضير المكونات يتم قطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

يتم قشر وقطع البصل إلى شرائح رفيعة.

يتم قطع القرع الأخضر إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

يتم تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة. الطهي يتم تسخين مقدار قليل من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويصبح شفافًا.

يُضاف قطع الدجاج إلى المقلاة وتُقلب حتى تتغير لونها وتُطهى جزئيًا.

يُضاف الطماطم وتُخلط مع الدجاج والبصل حتى تتجانس المكونات.

يُضاف القرع الأخضر وتُقلب المكونات معًا. إضافة النكهات يُضاف صلصة الطماطم مع الاستمرار في التقليب.

يُضاف الملح والبهارات والفلفل الأسود حسب الرغبة.

تُغطى المقلاة وتُترك المكونات تنضج على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج القرع والدجاج تمامًا. التقديم يُقدم الطبق ساخنًا مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة.

نصائح



يمكنك إضافة القليل من الثوم المفروم في بداية الطهي مع البصل للحصول على نكهة إضافية.

يمكن إضافة بعض الخضروات الأخرى مثل الجزر أو الفلفل الحلو حسب الرغبة.

استمتع بوجبتك الصحية والشهية!

كيفية طبخ القرع الأخضر مع الدجاج



بعد تجهيز جميع المكونات اللازمة لإعداد القرع الأخضر مع الدجاج، يمكن الانتقال إلى مرحلة الطهي،وفيما يلي خطوات الطبخ بالتفصيل

شوي القرع الأخضر في البداية، يتم شوي القرع الأخضر داخل الفرن حتى يصبح طريًا. فرم البصل يتم فرم البصل في الخلاط حتى يصبح ناعمًا. تحضير الزيت والبصل تُوضع كمية قليلة من الزيت في مقلاة.

يُضاف البصل المفروم إلى المقلاة، ويتم تقليبه باستمرار حتى يتحول لونه إلى الذهبي. تحضير الدجاج تُقطع الدجاجة إلى قطع منفصلة.

تُوضع قطع الدجاج في إناء مع الماء لسلقها.

بعد الانتهاء من السلق، تُصفى قطع الدجاج من الماء.

تُقلى قطع الدجاج حتى تتحول إلى اللون الذهبي. تحضير الطماطم تُقشر الطماطم وتُخلط حتى تصبح خليطًا ناعمًا ومتجانسًا.

يُضاف البصل المفروم والفلفل الأسود والملح والبهارات إلى الطماطم.

يُقلب الخليط جيدًا على النار. دمج المكونات يُضاف الدجاج المقلي إلى الخليط المتجانس.

يُقلب الخليط لمدة تتراوح بين ربع إلى ثلث ساعة. إضافة القرع يُضاف القرع المشوي إلى الخليط، ويُقلب لمدة حوالي 5 دقائق. تحضير الصينية يُسكب الخليط في صينية الفرن.

تُضاف كمية من الماء إلى الصلصة وتُسكب في الصينية. الخبز في الفرن تُدخل الصينية إلى الفرن لفترة تصل إلى ربع ساعة.

يُشوى الخليط حتى يتحول لونه إلى الأحمر.

بعد انتهاء الطهي، يكون الطبق جاهزًا للتقديم.

طريقة عمل محشي القرع الأخضر



المقادير



10 ثمرات من القرع الأخضر

2 ثمرة من الفليفلة الخضراء

3 فصوص من الثوم

كمية من النعناع المجفف

كوب من الماء مضاف إلى عصير الليمون

2 كوب من الأرز المصري

كمية قليلة من اللحم المفروم

ملعقة كمون

حفنة من الفلفل الأسود

كيفية التحضير



تحضير الأرز يجب غسل الأرز جيدًا.

يُنقع الأرز في الماء الدافئ لمدة تتراوح إلى 15 دقيقة. تحضير الحشوة صفي الأرز من الماء.

أضيفي اللحم المفروم والكمون والفلفل الأسود والملح إلى الأرز.

قلبي المكونات حتى تتداخل، ثم اتركي الخليط ليتجانس لمدة نصف ساعة. تحضير القرع قومي بتقشير القرع من الأعلى والأسفل.

أزيلي القشرة الخارجية بحرص حتى يصبح سميكًا. حشو القرع احشي القرع بخليط الأرز واللحم من الأسفل إلى الأعلى، مع مراعاة ترك بعض الفراغ حتى لا ينقسم أثناء الطهي. الطهي أضيفي كمية من الماء في وعاء كبير.

أضيفي الملح وعصير الليمون إلى الماء ودعيه يغلي.

ضعي القرع المحشي في الماء المغلي وغطي الوعاء. النهاية بعد بدء الغليان، أضيفي الثوم المهروس والنعناع المجفف.

اتركي المكونات على النار لمدة 5 دقائق.

الآن أصبح محشي القرع الأخضر جاهزًا للتقديم،بالهناء والشفاء!

كيفية طبخ القرع الأخضر مع اللبن



يُعتبر طبخ القرع الأخضر مع اللبن من أكثر الوصفات الغذائية المفيدة والتي يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي،إليك الطريقة المثلى لتحضير هذا الطبق اللذيذ

المكونات



كمية من القرع الأخضر.

2 ملعقة من الزيت.

قطعة من اللحمة المفرومة.

كمية من الملح.

كمية قليلة من الفلفل الأسود.

8 أكواب من اللبن.

5 ملاعق من النشا.

بيضة.

كمية قليلة من اللوز المقلي، بالإضافة إلى الصنوبر.

زيت نباتي مخصص للقلي.

خطوات عمل القرع الأخضر مع اللبن



تحضير اللحم المفروم تُوضع الزيت النباتي في إناء ويُترك حتى يسخن.

تُضاف اللحمة المفرومة ويُقلّب جيدًا.

تُضاف الملح والفلفل الأسود إلى اللحم وتُترك على النار حتى تنضج، ثم تُترك جانبًا. قلي القرع تُضاف كمية من الزيت في مقلاة وتُترك على نار منخفضة حتى تسخن.

تُغسل ثمرات القرع وتُقطع، ثم تُضاف إلى الزيت الساخن وتُقلى حتى يتغير لونها إلى الأصفر.

تُخرج من المقلاة وتُترك حتى تُصفى من الزيت الزائد. سلق القرع تُوضع كمية من الماء في إناء، ويُضاف إليه الملح، ويُترك حتى يغلي.

يُضاف القرع المقلي إلى الماء المغلي ويُسلق لمدة دقيقتين. تحضير مزيج اللبن يُسكب اللبن في إناء ويُضاف إليه النشا والبيضة، وتُقلّب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

يُوضع المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي. خلط المكونات يُضاف مرق سلق القرع إلى مزيج اللبن ويُقلّب جيدًا.

تُضاف قطع القرع الأخضر المقلي وتُترك على النار لمدة ربع ساعة. التقديم يُقدّم الطبق ساخنًا في أطباق التقديم ويُزين باللوز والصنوبر المقلي.

نصائح إضافية



يمكنك إضافة بعض البهارات لتحسين النكهة حسب الرغبة.

يُفضل تقديم هذا الطبق مع الأرز الأبيض لتحصل على وجبة متكاملة ومغذية.

بهذه الطريقة، ستحصل على طبق شهي وصحي مليء بالفوائد الغذائية التي يقدمها القرع الأخضر مع اللبن.