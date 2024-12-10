وزير الاعلام الكويتى يبحث مع مسؤولين إعلاميين عرب في أبوظبي التعاون الإعلامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - عقد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى عبدالرحمن المطيري لقاءات مع عدد من المسؤولين الإعلاميين العرب في أبوظبي يوم الاثنين لبحث التعاون الإعلامي العربي المشترك في ظل الثورة الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المطيري في أعمال الدورة 102 لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية ال20 لمجلس وزراء الإعلام العرب وشملت لقاءه - كلا على حدة - وزير الاعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي ورئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام الشيخ عبدالله آل حامد ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المهندس خالد عبدالعزيز.

وتناولت الاجتماعات أهمية محاور وجدول أعمال الدورة العادية ال102 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب ومستجدات خطة التحرك الإعلامي في الخارج.

كما تناولت دور الإعلام العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 علاوة على تعزيز الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

واستضافت دولة الإمارات اليوم الدورة 102 لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة ممثلي أكثر من 22 دولة ومنظمة وهيئة إعلامية محلية وإقليمية تنضوي تحت منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب لمناقشة مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتأكيد على دوره كقوة مؤثرة في بناء مجتمعات واعية وتعزيز التفاهم الدولي.