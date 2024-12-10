نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة سردينيا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

موقع جزيرة سردينيا ولغتها الرسمية



جزيرة سردينيا تُعتبر من الجواهر المخفية في البحر الأبيض المتوسط، وتقع في الجزء الغربي منه، حيث تُعتبر ثاني أكبر جزيرة في البحر المتوسط بعد صقلية،هذه الجزيرة الفريدة تتبع لإيطاليا وتعرف بكونها وجهة سياحية بارزة بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وتاريخها الغني.

الموقع الجغرافي



تحاط جزيرة سردينيا من الشمال بالبحر التيراني، ومن الغرب ببحر سردينيا، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 23,000 كيلومتر مربع،إذا نظرنا إلى الخريطة، سنجدها قريبة من السواحل الشمالية الغربية لتونس والشرقية للجزائر، إضافةً إلى الشواطئ الفرنسية،تمتد الجزيرة من الشمال إلى الجنوب بطول حوالي 267 كيلومتر، مما يوفر فرصاً واسعة للاستكشاف والمغامرة.

المناخ والتضاريس



تمتاز سردينيا بمناخ معتدل، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها بين 6 و21 درجة مئوية على مدار السنة،يقتصر فصل الأمطار على شهرين تقريباً، وقد تشهد الجزيرة أحياناً تساقطات ثلجية خفيفة،تتمتع الجزيرة بتضاريس منخفضة، حيث لا يتجاوز ارتفاع أعلى قمة فيها، قمة جنارجنتي، 1834 متراً عن مستوى سطح البحر،تزين الجزيرة سلسلة من الجبال المنتشرة في الجزء الجنوبي.

العاصمة واللغات



مدينة كالياري تُعتبر عاصمة سردينيا، وتقع في الجنوب من الجزيرة، وتعد أكبر مدنها،تُعرف كالياري باسم مدينة الأضواء، وذلك بفضل أجوائها الساحرة وتاريخها العريق،تضم المدينة قلعة شُيدت في العصور الوسطى ومدعومة بسور، بالإضافة إلى مطار دولي يتواجد خارج المدينة.

اللغة الرسمية والأكثر استخدامًا في سردينيا هي الإيطالية، في حين تُستخدم لهجات محلية بصورة واسعة، مثل اللهجة السردينية “Sardu” أو “Limba Sarda”،تأثرت هذه اللهجات باللغات اللاتينية والإسبانية والعربية، ويتحدث بها العديد من سكان الجزيرة إلى جانب الإيطالية.

السكان والديموغرافيا



يقطن جزيرة سردينيا نحو 1.63 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر الجزر كثافة سكانية في البحر المتوسط،يبلغ متوسط الكثافة السكانية حوالي 69 شخصًا لكل كيلومتر مربع، مع مساحة إجمالية قدرها نحو 24,090 كيلومتر مربع.

الرياضات الشهيرة في سردينيا



سباق السيارات



تشتهر منطقتا ساساري وكالياري في سردينيا بتنظيم سباقات السيارات التي تُقام على طرق غير مستوية وعرة، مما يضيف مستوى إضافي من التحدي والإثارة لهذه الرياضة.

كرة القدم



ندي كالياري، الذي تأسس عام 1920م، يُعتبَر من الأندية الرائدة في إيطاليا الجنوبية، وقد حقق العديد من البطولات، من بينها الدوري الإيطالي، رغم مشاركته الحالية في الدرجة الثانية.

المصارعة



تُعد المصارعة واحدة من الرياضات التقليدية الشهيرة في سردينيا، وهي مُعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية الوطنية واتحاد سلتيك الدولي للمصارعة.

الرياضات المائية



بالقرب من جزيرة سردينيا تقع جزيرة كابريرا، التي تُعتبر موطن أكبر مدرسة لتعليم الإبحار في البحر المتوسط، والتي تأسست عام 1967م، حيث تُقام فيها العديد من المسابقات البحرية الدولية.

كرة السلة



يُعتبر نادي ساساري النادي الوحيد الذي يُنافس في دوري المحترفين في كرة السلة، والذي تأسس عام 1960م، وقد حقق العديد من البطولات مثل كأس إيطاليا وكأس السوبر.

الأماكن الترفيهية والطبيعية في سردينيا



الحدائق والمتنزهات



تحتوي سردينيا على العديد من الحدائق والمساحات الخضراء، والتي تشكل حوالي 25% من إجمالي أراضيها،من أبرز هذه الحدائق

حديقة ساوليس ديل باركو

حديقة دى مونت باركو الإيطالية

حديقة دى بورتو كونتى

حديقة جيارا دى جيستوري

حديقة أسينارا الوطنية

المتنزهات الوطنية



منتزه أسينارا



يُعتبر منتزه أسينارا من أفضل الوجهات للاستمتاع بالطبيعة والمشي، حيث يشتمل على تضاريس متنوعة من الجبال والشواطئ والغابات، مما يوفر مناظر خلابة على البحر.

منتزه غورغوني



يقع هذا المنتزه في سردينيا ويضم مجموعة من الجبال الشاهقة والوديان العميقة، مما يجعله مثاليًا لرياضة المشي وركوب الدراجات.

منتزه سولانا



يَقع في جنوب غرب سردينيا، ويضم مناطق جبلية وغابات وشواطئ، مما يجعله مكانًا رائعًا لعشاق الرحلات البرية والتسلق.

الثقافة واللغة في سردينيا



تتميز ثقافة سردينيا بامتزاج تأثيرات الثقافات الإيطالية والمتوسطية مع تقاليدها المحلية الفريدة،تشتهر الجزيرة بتقاليدها وعاداتها الثقافية المتنوعة، بما في ذلك الموسيقى والرقص والفنون التشكيلية،يُقيّم سكان سردينيا الأطعمة التقليدية، حيث تشمل أطايبهم البحرية واللحوم والمنتجات الزراعية الطازجة.

المهرجانات والاحتفالات



تُعتبر الاحتفالات والمهرجانات جزءًا مهمًا من الثقافة السردينية، حيث تُقيم العديد من الفعاليات الدينية والثقافية على مدار السنة،من بين هذه الفعاليات، مهرجان “ساغرا دي سانتا إيفيا” الذي يُقام في مدينة كالياري، والذي يتضمن موكبًا رائعًا وعروضًا فنية واحتفالات دينية.

المأكولات



تشمل بعض الأطباق التقليدية في سردينيا المأكولات البحرية مثل “زوبا” و”بوريدو”، بالإضافة إلى الأجبان المحلية مثل “بيكورينو” و”كاسو مارتسو”،كما تُعرف الجزيرة بمعجناتها الشهيرة مثل “مالوريديس”.

الاقتصاد في جزيرة سردينيا



الزراعة والرعاية الحيوانية



تمثل الزراعة جزءًا حيويًا من اقتصاد سردينيا، حيث يُنتج السكان مجموعة واسعة من المحاصيل مثل القمح والشعير والعنب والزيتون والفواكه،تشكل رعاية الماشية وإنتاج الألبان جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي، حيث تُستخدم لإنتاج الأجبان واللحوم عالية الجودة.

الصناعة



تشمل الصناعات الموجودة في سردينيا صناعة السفن والمعدات البحرية، والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، وأيضًا الصناعات التحويلية.

السياحة



يُعتبر قطاع السياحة من العناصر الحيوية في اقتصاد سردينيا، حيث تجذب الجزيرة السياح من شتى بقاع الأرض بفضل شواطئها ذات المناظر الخلابة والمواقع الثقافية المتنوعة.

الصيد



تُعد صناعة الصيد ضرورية في المناطق الساحلية، حيث يتم صيد أنواع متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية اللذيذة التي تُعرف بها المأكولات السردينية.

التعدين



تشهد سردينيا نشاطًا تعدينياً مهماً، حيث تُستخرج فيها معادن مثل الرصاص والزنك والفحم.

السياحة في جزيرة سردينيا



تُعتبر جزيرة سردينيا واحدة من الوجهات السياحية الفريدة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تُبرز مزيجًا من جمال الشواطئ الرملية، والمناظر الجبلية الخلابة، والثقافة المتنوعة.

الشواطئ



تشتهر سردينيا بشواطئها المتنوعة والساحرة، ومن أبرزها شاطئ كالا غونوني، وشاطئ لا بيللا كالا، وشاطئ كالا كورتيسا.

الأنشطة المائية



يمكن للزوار ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة المائية في سردينيا، مثل ركوب الأمواج، والغوص، والغطس بالزجاج البحري، وصيد الأسماك.

الطبيعة والمناظر الجبلية



توفر جبال سردينيا فرصًا رائعة للمشي وركوب الدراجات والتسلق، حيث توجد العديد من المحميات الطبيعية والمناطق الوطنية الجميلة، مثل محمية “جنب البحر”، وجبال “جرانيتو”، وجبال “غورغوني”.

المدن القديمة والمعالم الثقافية



تُعد مدن مثل كالياري وألغيرو وبورتو توريس وجهات ثقافية يمكن زيارتها، حيث يمكن استكشاف المعالم الثقافية مثل الكاتدرائيات والقلاع والمتاحف.

المهرجانات والثقافة



تُقام العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية في سردينيا على مدار السنة، مما يمكّن الزوار من التعرف على التقاليد المحلية والمشاركة في الاحتفالات.

المأكولات



لا تُفوت فرصة تذوق المأكولات السردينية الشهية، بما في ذلك الأطباق البحرية والأجبان والمعجنات المعروفة.