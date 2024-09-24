ولى عهد الكويت يلتقي الرئيس التركي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:31 صباحاً - التقى ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في «البيت التركي» مقر الوفد الدائم لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت إلى الرئيس أردوغان.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية تركيا وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجارالله.