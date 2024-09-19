الهلال الأحمر الكويتى تساعد الأسر المتضررة من فيضانات السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديم مساعـدات إنسانيــة لـ 137 أسرة في مدينة طوكر شرق السودان التي تعرضت لأسوأ فيضانات في تاريخها وتسببت بمقتل 23 شخصا وإصابة العشرات وتدمير المنازل.

وقال رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر إلى السودان عبدالرحمن الصالح لـ «كونا» عقب زيارة ميدانية للمدينة إن الجمعية بدأت برنامج توزيع المساعدات في طوكر المتضررة بدعم وتعاون من سفير دولة الكويت لدى السودان د.فهد الظفيري وأعضاء البعثة.

وأضاف ان المساعدات الكويتية التي تغطي نحو 50 ألف نسمة من سكان المدينة تضمنت مواد غذائية وأدوية وبطانيات ومعدات لرش وشفط المياه إلى جانب 10 قوارب و4 مضخات مياه كبيرة وماكينات للمبيدات الحشرية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف حدة الكارثة، مشيدا بتقديم جمعية الهلال الأحمر سيارات الإسعاف والمساعدات الأخرى عبر الجسر الجوي المستمر لسكان طوكر التي لاتزال محاصرة بالمياه بالكامل.

وأكد أن وفد الهلال الأحمر سيواصل تقديم الدعم لمراكز الإيواء وتوفير المساعدات المختلفة من داخل السوق السوداني تنفيذا لتوجيهات القيادة الكويتية لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمتي الحرب والفيضانات.

من جهته، أشاد نائب الأمين العام للهلال الأحمر السوداني الصادق اللازم، في تصريح مماثل، بالدور البارز الذي قامت به جمعية الهلال الأحمر الكويتي والدعم الذي قدم من الكويت عبر الجسر الجوي لإغاثة المتضررين، مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين الجانبين.

وقام وفد الجمعية الذي ضم أيضا عبدالعزيز العنزي ومحمد المطيري بمعاينة آثار الكارثة على أرض الواقع وزار مخيمات المتضررين المقامة خارج المدينة.

ويواجـــه السكــــان المتضررون أوضاعا صعبة بسبب نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية وسط تفاقم معاناتهم نتيجة انقطاع الطرق ومحاصرة المنازل بالمياه.