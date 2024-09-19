وزير الإعلام الكويتى يبحث مع وزير الثقافة الموريتاني تعزيز سبل التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني الحسين مدو تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والإعلام بما يسهم في تطوير هذه القطاعات الحيوية التي تلعب دورا مهما في تقريب الشعوب وتبادل المعارف.

وذكرت وزارة الإعلام في بيان صحافي أمس أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المطيري للوزير مدو في مبنى الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون المستمر في مجالات الإنتاج الثقافي والفني وتعزيز التبادل الثقافي الذي يعكس تاريخ وإرث البلدين، مشيريْن إلى ما تملكه المجالات الثقافية والفنية من تأثير كبير بما يساهم في إبراز الصورة الحقيقية والمشرقة لكل بلد.