ممثل أمير الكويت يتوجه إلى نيويورك للمشاركة بالدورة الـ79 للجمعية العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - غادر ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق له الكويت صباح اليوم، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستقام في مدينة نيويورك.

وكان في وداعه على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافقه وفد رسمي يضم وزير الخارجية عبدالله اليحيا والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.