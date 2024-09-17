حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ردا على استهداف القرى والمنازل في جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم".

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

بعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.‏

بعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.‏

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية‎ ‎مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت على "مستودعات أسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في طير حرفا والعديسة وبليدا وكفر شوبا في جنوب لبنان".