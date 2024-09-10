وزير الخارجية اليمنى: لم نتغيب عن دورنا القومى تجاه القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:36 مساءً - قال شائع الزنداني، وزير الخارجية اليمني، إنه بالرغم مما يجري في اليمن من آلام ومعاناة إلا أن بلاده تستشعر أيضًا بمسئوليها القومية والعربية، ومن هذا المنطلق تؤدي اليمن دورها بالجامعة العربية، وفي جميع الحالات لم تكن غائبة عن الاضطلاع بدورها القومي، خاصة تجاه القضية الفلسطينية والتضامن العربي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الملف اليمني واضح ومعروف، وهناك كثير من القرارات في الجامعة العربية، ولم تكن هناك حاجة لتجديد مثل هذه القرارات لأنها ثابتة ومركزة تمامًا.