لبنان: جريح في الغارة الإسرائيلية على أطراف جويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:36 مساءً - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جويا أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

وأشار المركز -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- إلى أن حصيلة جرحى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في مدينة النبطية ارتفعت إلى 9 أشخاص إصاباتهم طفيفة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت، في وقت سابق من اليوم، غارة بثلاثة صواريخ استهدفت منطقة تسمى "فلوات" تقع ما بين بلدات جويا، وادي جيلو ومحرونة.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 مواطنين فى غارة إسرائيلية على مدينة النبطية.

وأوضح المركز -حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة تم علاجهم في طوارئ مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب.

وفي نفس السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة استهدفت وَسَط ساحة بلدة حولا، كما نفذت قوات الاحتلال غارة بثلاثة صواريخ استهدفت منطقة تسمى "فلوات" تقع ما بين بلدات جويا، وادي جيلو ومحرونة.

أدان البرلمان العربي، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الثلاثاء/ في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء، واختفاء عائلات كاملة بين الرمال بفعل صواريخ الاحتلال، ووصفها بأنها "استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني"، في تحدٍ سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم، أمام سمع وبصر العالم ووسط صمت دولي مخز.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل من أجل إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والضفة الغربية.