أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية جديدة نوع MQ_9 في الحديدة

دوت الخليج -

إسقاط طائرة أمريكية جديدة نوع MQ_9 في الحديدة

أعلنت القوات المسلحة، اليوم، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة الحديدة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" في أجواء محافظة الحديدة أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخِ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثانية خلال 72 ساعة والسابعة عشرة التي تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطها في معركة "الفتحِ الموعود والجهاد المقدس" إسنادًا لغزة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة مستمرة في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها ومعها الشعبُ اليمنيُّ مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصار عنها.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيمُ

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا

تمكنتِ الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الحديدة.

تمت عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع.

وتعدُّ هذه الطائرةُ هي الثانية التي تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِها خلال 72 ساعة والسابعةَ عشْرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها ومعها الشعبُ اليمنيُّ العظيمُ مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 5 من شوال 1446للهجرة

الموافق للـ 3 أبريل 2025م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية.