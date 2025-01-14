أخبار اليمن : 12329 طالباً فلسطينياً استُشهدوا في غزة

12329 طالباً فلسطينياً استُشهدوا في غزة
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 12329 طالباً استُشهدوا و20160 أُصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.
وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 13054، والذين أُصيبوا 21320، فيما استشهد في الضفة 123 طالبًا وأُصيب 671 آخرون، إضافة إلى اعتقال 560.
وأشارت إلى أن 657 معلمًا وإداريًا استشهدوا وأصيب 3904 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 165 في الضفة.
ولفتت إلى أن 324 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعًا لها و65 تابعًا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، و128 للتدمير بالكامل، و57 للتدمير الجزئي، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت التربية الفلسطينية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.
وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.
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