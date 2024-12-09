أخبار اليمن : روسيا تعلن القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا

روسيا تعلن القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا، في لـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية قي تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، وتواصل قوات الغرب الروسية تقدمها في خاركوفو وغانسك ودونيتسك وصدت تسع هجمات وعززت قوات الجنوب مواقعها في دونيتسك، وتم القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا.
وأضافت أنه تم أيضا إسقاط عشرة صواريخ و36 مسيرة وتدمير مدفعين وثمان مركبات و13 مدرعة ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.
وفي وقت سابق اليوم
أعلنت أوكرانيا ، عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 754 ألفا و590 جنديا.
وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت القوات الأوكرانية 9519 دبابة، و19589 مركبات قتالية مدرعة، و21061 نظام مدفعية، و1023 من أنظمة الدفاع الجوي، وإسقاط 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20093 طائرة مسيرة، و2859 صاروخ كروز.
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