أخبار اليمن : 44758 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

44758 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و758 شهيداً، و106 آلاف و134 مصاباً.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 50 شهيدا و84 مصابا، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال ثلاث مجازر بحق المدنيين، في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت أنقاض البنايات المدمرة، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم أو انتشال جثثهم، مؤكدة أن أعداد الضحايا أعلى بكثير من الإحصائيات المؤقتة التي يتم نشرها يوميا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.