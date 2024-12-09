الصقيع يضرب في 5 محافظات يمنية
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، باستمرار تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري البارد على بلادنا.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومناطق محدودة من مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين.
كما تشمل الأجواء الباردة غرب الجوف وجنوب مأرب وهضاب حضرموت وشبوة مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة في أجزاء من مرتفعات تعز، ريمة، المحويت وحجة.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران: 2.2، البيضاء: 2.7، صنعاء: 3.0، ذمار: 3.0، إب: 6.5، المحويت: 9.8 درجة مئوية.
و حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الصقيع يضرب في 5 محافظات يمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.