أخبار اليمن : القوات اليمنية تستهدف 3 سفن ومدمرة أمريكية

القوات اليمنية تستهدف 3 سفن ومدمرة أمريكيةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في البحر العربي وخليج عدن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت العملية العسكرية النوعية المشتركة التي استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي هي "سفينة Stena impeccable، وسفينة Maersk Saratoga، وسفينة Liberty Grace".

وأشارت إلى أن العملية نفذت بستة عشر صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرةً، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، وأنَّها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.