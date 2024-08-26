الأونروا: نقص المياه بلغ 85% بدير البلح
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن نقص المياه بلغ 85 بالمئة في دير البلح وسط قطاع غزة، مبينةً أن 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل في المدينة جراء العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ 11 شهرا.
وقالت "الأونروا" في منشور على منصة إكس: "بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئرًا تعمل، مما أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85 بالمئة".
وأضافت: "الناس في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم".
وأكدت الوكالة في منشور ثانٍ أن "هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي"، لافتة إلى أن "الأسر في جميع أنحاء قطاع غزة لا تزال مجبرة على الفرار وترك منازلها وممتلكاتها وراءها".
وتابعت: "كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد الناس (في غزة) كل شيء"، مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأونروا: نقص المياه بلغ 85% بدير البلح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.