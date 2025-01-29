انت الأن تتابع خبر السيسي يعلن موقفه الرسمي من مقترح ترمب بتهجير سكان غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا الأمر "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه". جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها السيسي، أكد خلالها أيضاً على عزم مصر العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام المنشود في المنطقة، والقائم على حل الدولتين.



يأتي هذا الموقف المصري الحاسم، في ظل مقترحات أميركية متجددة لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهو ما ترفضه القاهرة وعمان بشكل قاطع.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدد طرحه لسيناريو تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، مبرراً ذلك بأنه سيؤمن لهم "ملاذاً آمناً". إلا أن الدولتين العربيتين شددتا على رفضهما لأي شكل من أشكال التهجير القسري.



على الصعيد الفلسطيني، أكد المتحدث باسم حركة فتح، إياد أبو زنيط، أن هذا المخطط يُعد امتداداً لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يرفض أي محاولة لترحيله من أرضه، ومتمسك بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط.

كما قوبلت تصريحات ترامب برفض قاطع من قبل سكان غزة، الذين أكدوا تشبثهم بأرضهم رغم الدمار الذي لحق بها. وشدد عدد من الفلسطينيين في تصريحات لوسائل الإعلام على أنهم "لن يغادروا غزة حتى لو تحولت إلى أنقاض"، معتبرين أن "التهجير مرفوض تماماً، مهما كانت المغريات".

يبقى موقف القاهرة وعمان الرافض لتهجير الفلسطينيين عنصراً حاسماً في مواجهة هذه الطروحات، بينما يعزز الفلسطينيون صمودهم على أرضهم. وبينما تواصل واشنطن إعادة طرح رؤى غير تقليدية لحل القضية الفلسطينية، تبقى الحقائق على الأرض هي العامل الأساسي الذي يحسم مصير أي خطة أو مقترح في هذا الإطار.