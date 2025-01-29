انت الأن تتابع خبر الشرع يطلب من روسيا تسليم بشار الأسد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلب القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع من الوفد الروسي الذي زار دمشق الثلاثاء، تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين المتواجدين في روسيا، وفق وكالة رويترز.



وقالت الوكالة إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رفض التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بين الشرع وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.



وقالت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الوفد الروسي أكد دعمه لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" بالنسبة إلى العلاقات الروسية السورية.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي وصف محادثات الوفد الروسي مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بالجيدة والعملية والبناءة.



وقال بوغدانوف إنه أعرب للجانب السوري عن جاهزية روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا للوصول لحلول مناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية.



وحول إلغاء العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري باستخدام مرفأ طرطوس، قال بوغدانوف إن هذه قضية فنية وتجارية تتعلق بعمل الشركة الروسية في المرفأ.

وأوضح أنه وحسب فهم الوفد الروسي، فإن وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم لم يتغير، وقد جرى الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن مختلف جوانب التعاون بين البلدين.

وفي ما يتعلق بمستقبل قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين في سوريا، قال المسؤول الروسي إن بقاءهما يحتاج إلى مزيد من المفاوضات مع الإدارة السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن المحادثات بين المسؤولين السوريين والروس في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضافت الوكالة أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا.

وتابعت أن الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

كما أفادت الوكالة السورية بأن الجانبين بحثا آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد.

وقالت إن الإدارة السورية الجديدة أكدت التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة، وشددت على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وكانت زيارة الوفد الروسي -الذي ضم ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية وألكسندر لافرينتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي ذلك اليوم فرّ الاسد إلى روسيا التي كانت أحد أبرز داعميه، خاصة منذ تدخلت قواتها في سوريا عام 2015 لدعم جيش النظام السوري.