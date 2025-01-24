انت الأن تتابع خبر القناة 14:الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب من جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الـ60 يوما يوم الأحد والتي تم تحديدها في اتفاق وقف إطلاق النار.



وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر أوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي جنوب لبنان، ولن ينسحب حاليا بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته.



وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو وسيرد بشكل قاس وفوري على أي خروقات من حزب الله".



وفي السياق، نقل موقع Ynet عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التقييم هو أن إسرائيل لن تنسحب من كل جنوب لبنان، وعلى أي حال إذا بقينا، فسيكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وقال ديفيد مانشر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "هناك بعض التحركات الإيجابية التي سيطر فيها الجيش اللبناني وعناصر اليونيفيل على مواقع لحزب الله، كما نص على ذلك الاتفاق"، مضيفا: "لقد أوضحنا أن هذه الإجراءات لم تكن بالسرعة الكافية، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".



في المقابل، حذر "حزب الله" من أن "أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول الاحتلال إلى فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها من براثن الاحتلال".



يذكر أنه في 27 نوفمبر 2023، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين.



وأهم بنود الاتفاق تنص على:



تتوقف إسرائيل عن "تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، برا وبحرا وجوا".

وتوقف كل الجماعات المسلحة في لبنان (أي حزب الله وحلفائه) عملياتها ضد إسرائيل.

ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما.

كما تضمن الاتفاق نصوصا تحفظ حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس.

ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

ينشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.