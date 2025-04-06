العالم اليوم - فيديو.. حماس تعلن قصف أسدود في إسرائيل برشقة صاروخية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حماس تعلن قصف أسدود في إسرائيل برشقة صاروخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 09:24 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن قصف مدينة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، في خطوة قالت إنها جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت: "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.

وقد دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لكل من تل أبيب، عسقلان، وأســدود، مما دفع السكان إلى التوجه للملاجئ تحسبا لأي هجمات صاروخية إضافية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإسعاف تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا وربما صواريخ في أسدود وعسقلان.

من جانبها، أفادت بلدية عسقلان، بسقوط صاروخ في المدينة ووقوع أضرار بالممتلكات واحتمال إصابة شخص بجروح طفيفة.