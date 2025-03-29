العالم اليوم - شيخ الأزهر: يعزّ علينا أن نستقبل العيد وأهل غزة يعانون البطش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 08:18 مساءً - قال شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب إن استقبال عيد الفطر المبارك هذا العام يأتي في ظل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لـ "الأزهر الشريف" على إكس، تقدّم الطيب بالتهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر، كما هنأ شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الطيب:"يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش آلة الاحتلال الغاشمة".

ودعا شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، "بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في فلسطين، والسودان، ومسلمي الروهينجا، وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد الموافق 30 مارس، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أعلنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.