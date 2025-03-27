العالم اليوم - بلومبرغ: سوفت بنك تقود جولة تمويل تاريخية لأوبن إيه.آي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 08:17 صباحاً - ذكرت بلومبرغ نيوز مساء الأربعاء أن أوبن إيه.آي تقترب من إتمام جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار تقودها مجموعة سوفت بنك.

وأضاف تقرير بلومبرغ أن جولة التمويل شملت مستثمرين مثل ماجنيتار كابيتال وكوتو مانجمنت وفاوندرز فاند وألتيميتر كابيتال مانجمنت. كانت رويترز قد أوردت في يناير أن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات لقيادة جولة تمويل بما يصل إلى 40 مليار دولار لأوبن إيه.آي المطورة لتشات جي.بي.تي، وهو ما ينطوي على تقييم الشركة عند 300 مليار دولار شاملة التمويل الجديد.

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