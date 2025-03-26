مستشار الأمن القومي رهن الإقالة بسبب مناقشة الحرب على مجموعة تواصل

ضربات جوية أميركية فـي اليمن

واشنطن ـ وكالات: ناقش البيت الأبيض إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز، بسبب تسريب معلومات سرية عن الضربات ضد جماعة أنصار الله في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مستقبل والتز خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب نشر مجلة «ذا أتلانتيك» أن رئيس تحرير الموقع جيفري جولدبرج تم إدراجه عن طريق الخطأ في مجموعة محادثة على تطبيق للتواصل الاجتماعي مررت معلومات سرية حول الهجمات ضد جماعة أنصار الله.

يأتي ذلك فيما واصلت الضربات الجوية الأميركية استهداف مواقع جماعة أنصار الله في اليمن حتى فجر أمس، حيث أعلنت الجماعة أن إحدى الغارات على العاصمة صنعاء أسفرت عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وتدخل هذه الهجمات يومها العاشر دون أي مؤشرات على توقفها، في إطار حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدف الجماعة. ولم تكشف الولايات المتحدة حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول الأهداف التي تستهدفها، إلا أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز زعم أن الضربات نجحت في القضاء على قيادات بارزة، من بينهم مسؤول الصواريخ الأول في الجماعة.

وقال والتز في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» يوم الأحد: «لقد استهدفنا مقار قيادتهم، ومراكز الاتصالات، ومصانع الأسلحة، وحتى بعض منشآت إنتاج المسيرات».