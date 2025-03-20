العالم اليوم - رسالة من بوتين إلى الشرع.. وهذا ما جاء بها

انتم الان تتابعون خبر رسالة من بوتين إلى الشرع.. وهذا ما جاء بها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 01:25 مساءً - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، عبر فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد واستعداد موسكو للمشاركة في "تعاون عملي".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين أكد "استعداد روسيا الدائم لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، بهدف تعزيز العلاقات الروسية السورية التي طالما كانت ودية".

وذكر الكرملين في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أنه يرغب في رؤية سوريا موحدة "يسودها الوئام"، لأن عدم الاستقرار فيها "قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وتأتي هذه الرسالة بعد أول مكالمة هاتفية بين بوتين والشرع في فبراير الماضي، حيث أكد الرئيس الروسي دعمه لوحدة وسيادة سوريا، واستعداد موسكو لتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية.

ووقتها أشاد الشرع بالعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، مؤكدا أن الدعم الروسي المستمر يلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار والتنمية.

ووفقا لمصادر روسية، فإن الكرملين يسعى إلى تعزيز حضوره في سوريا، من خلال دعم الحكومة السورية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الأمني والاقتصادي.

كانت روسيا، التي لها قاعدتان عسكريتان مهمتان في سوريا، من أبرز الداعمين لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، الذي فر إلى موسكو بعد إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.