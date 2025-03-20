اضطراب في مطار بن جوريون بتل أبيب بعد إطلاق صواريخ من اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 09:32 صباحاً - أدى إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل، وفقًا لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد إعلام إسرائيلي باضطراب حركة الطيران في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب عقب تفعيل صفارات الإنذار، قبل أن يُعلن عن استئناف العمل فيه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن خارج الأجواء الإسرائيلية.

فيما غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة في الكنيست، وانتقل إلى المنطقة المحمية بعد تفعيل صفارات الإنذار في القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 13 إسرائيليًا إثر حدوث تدافع خلال التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

بالأمس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تدمير الحوثيين بالكامل "، على حد تعبيره.

وقال ترامب: "على إيران إيقاف هذه الشحنات فورًا"، مؤكدًا أن "على إيران ترك الحوثيين يقاتلون بمفردهم"، وأنهم سيخسرون على أية حال، ولكن بهذه الطريقة سيخسرون بشكل أسرع.